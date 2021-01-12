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Два банка разорвали деловые отношения с Дональдом Трампом

12.01.2021, 11:29
Два банка разорвали деловые отношения с Дональдом Трампом - Фото
Дональд Трамп (форто - ЕРА)

Deutsche Bank и Signature Bank, обслуживавшие семью и бизнес Дональда Трампа, отказались от деловых отношений с президентом США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Немецкий кредитор решил воздержаться от любых дальнейших деловых отношений с Трампом и его компанией, сказали два источника, знакомые с вопросом. Отмечается, что Трамп должен банку более $300 млн.

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Нью-йоркский Signature Bank, который давно обслуживает семью Трампа, закрывает два личных счета президента, на которых он держал около $5,3 млн, сообщил представитель банка. В официальном заявлении Signature Bank призвал к отставке Трампа "в интересах страны и ее народа".

Signature Bank был одним из главных банков для президента США и его семьи – дочери Иванки Трамп, ее мужа Джареда Кушнера. Также услугами этого банка пользовался адвокат Трампа Майкл Коэн.

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Юрий Тарасовский
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