ЕБРР одобрил 140 млн евро кредита на ремонт теплоцентралей Киева
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил выделение 140 млн евро кредита коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго в рамках программы Green City Framework-2 ("Зеленые города-2"). Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на решение совета директоров ЕБРР.
Кредит будет разделен на два равных транша и направлен на обеспечение эффективной работы теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и котельных в Киеве, повышение надежности транспортировки тепла, модернизации системы централизованного теплоснабжения города, повышение качества услуг отопления и горячего водоснабжения, улучшение производственных и финансовых показателей коммунального предприятия, говорится в сообщении.
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Самый масштабный проект в рамках кредитной программы – установка на ТЭЦ-6 современного когенерационного оборудования. Также на ТЭЦ-5 планируется строительство конденсационного экономайзера, позволяющего использовать остаточную энергию дымовых газов для производства тепла. Аналогичное оборудование уже три года работает на ТЭЦ-6.
Кроме того, предусматривается финансирование комплекса решений, направленных на внедрение системы мониторинга и управления SCADA, позволяющей в режиме реального времени следить за техническими параметрами работы оборудования на всех производственных объектах.
Киевсовет одобрил привлечение этого кредита на срок до 13 лет в апреле 2021 года.
Киевтеплоэнерго является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".
- 26 февраля 2021 года Городской совет Киева и ЕБРР подписали кредитный договор на 50 млн евро на покупку 50 новых вагонов метро.
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