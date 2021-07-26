ЕБРР одобрил 140 млн евро кредита на ремонт теплоцентралей Киева

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил выделение 140 млн евро кредита коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго в рамках программы Green City Framework-2 ("Зеленые города-2"). Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на решение совета директоров ЕБРР.

Кредит будет разделен на два равных транша и направлен на обеспечение эффективной работы теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и котельных в Киеве, повышение надежности транспортировки тепла, модернизации системы централизованного теплоснабжения города, повышение качества услуг отопления и горячего водоснабжения, улучшение производственных и финансовых показателей коммунального предприятия, говорится в сообщении.

Самый масштабный проект в рамках кредитной программы – установка на ТЭЦ-6 современного когенерационного оборудования. Также на ТЭЦ-5 планируется строительство конденсационного экономайзера, позволяющего использовать остаточную энергию дымовых газов для производства тепла. Аналогичное оборудование уже три года работает на ТЭЦ-6.

Кроме того, предусматривается финансирование комплекса решений, направленных на внедрение системы мониторинга и управления SCADA, позволяющей в режиме реального времени следить за техническими параметрами работы оборудования на всех производственных объектах.

Киевсовет одобрил привлечение этого кредита на срок до 13 лет в апреле 2021 года.