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ЕБРР одобрил 140 млн евро кредита на ремонт теплоцентралей Киева

26.07.2021, 16:57
ЕБРР одобрил 140 млн евро кредита на ремонт теплоцентралей Киева - Фото
Фото:depositphotos.com

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил выделение 140 млн евро кредита коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго в рамках программы Green City Framework-2 ("Зеленые города-2"). Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на решение совета директоров ЕБРР.   

Кредит будет разделен на два равных транша и направлен на обеспечение эффективной работы теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и котельных в Киеве, повышение надежности транспортировки тепла, модернизации системы централизованного теплоснабжения города, повышение качества услуг отопления и горячего водоснабжения, улучшение производственных и финансовых показателей коммунального предприятия, говорится в сообщении. 

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Самый масштабный проект в рамках кредитной программы – установка на ТЭЦ-6 современного когенерационного оборудования. Также на ТЭЦ-5 планируется строительство конденсационного экономайзера, позволяющего использовать остаточную энергию дымовых газов для производства тепла. Аналогичное оборудование уже три года работает на ТЭЦ-6. 

Кроме того, предусматривается финансирование комплекса решений, направленных на внедрение системы мониторинга и управления SCADA, позволяющей в режиме реального времени следить за техническими параметрами работы оборудования на всех производственных объектах. 

Киевсовет одобрил привлечение этого кредита на срок до 13 лет в апреле 2021 года. 

Киевтеплоэнерго является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия". 

С 2019 года, при поддержке ЕБРР, Киев начал реализацию проектов в рамках программы "Зеленые города". Проекты касаются развития транспортной инфраструктуры и модернизации системы централизованного теплоснабжения города. Общая сумма проектов составляет 320 млн евро. В частности, 180 млн евро будет использовано на модернизацию транспорта. И 140 млн евро – на модернизацию системы централизованного теплоснабжения столицы. 

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Роман Брыль
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ЕБРР киевтеплоэнерго Зеленые города-2
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