ЕБРР покроет риски по кредитам для украинского бизнеса на 200 млн евро

ЕБРР покроет до 50% рисков ОПТ Банка по новым кредитам частного бизнеса из критически важных отраслей

Фото: пресс-служба ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет новую кредитную линию по распределению рисков портфеля украинскому ОТП Банку, 100% которого принадлежит венгерскому OTP Bank Plc. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Кредитная линия ЕБРР покроет до 50% кредитного риска ОТП Банка по 200 млн евро новых субкредитов для частных предприятий, работающих в критически важных отраслях: сельское хозяйство, энергетика, производство и транспорт.

До 20% кредитов будут поддерживать долгосрочные инвестиции частных микро-, малых и средних предприятий. После завершения своих инвестиционных проектов эти предприятия получат инвестиционные гранты, финансируемые ЕС в рамках инициативы EU4Business, а также техническую помощь. ЕБРР уже выделил 66 млн евро грантовой поддержки ЕС для украинских малых и средних предприятий в рамках кредитной линии EU4Business, включая 5 млн евро на проекты через ОТП Банк.

Это пятый и самый крупный подобный кредит, предоставленный ЕБРР ОТП Банку. Включая этот кредит, общий объем финансирования по аналогичным гарантиям ЕБРР, подписанным с начала полномасштабной войны, составляет почти 2 млрд евро.

Справка ЕБРР предоставил Украине более 5,4 млрд евро с момента вторжения России в 2022 году, из них более 1,6 млрд евро в прошлом году. Банк инвестирует в поддержку энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры, продовольственной безопасности, торговли и частного сектора. ЕБРР предоставил Украине более 5,4 млрд евро с момента вторжения России в 2022 году, из них более 1,6 млрд евро в прошлом году. Банк инвестирует в поддержку энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры, продовольственной безопасности, торговли и частного сектора.