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06.06.2019, 09:28

ЕБРР выделит $40 млн украинскому госбанку

ЕБРР выделит $40 млн украинскому госбанку

Деньги ЕБРР помогут Укргазбанку перейти к коммерциализации и приватизации

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 5 июня утвердил проект финансирования Укргазбанка на $40 млн. Об этом сообщил в Facebook член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев.

Линия открыта по программе Trade Facilitation Programme (содействие торговому финансированию).

По словам Шевалева, открытие линии является первым шагом в сотрудничестве ЕБРР с Укргазбанком. Цель этого сотрудничества - поддержать переход банка к дальнейшей коммерциализации и последующей приватизации, а также способствовать развитию сегмента торгового финансирования как важного элемента восстановления реального сектора украинской экономики.

Укргазбанк сможет расширить свою корреспондентскую сеть, нарастить объемы торгового финансирования, получить доступ к новым международным рынкам.

Как отмечает министр финансов Оксана Маркарова, "это +40 млн долларов для финансирования украинской экономики".

По итогам первого квартала Укргазбанк поднялся на первую строчку в рейтинге банков по объему привлеченных средств бизнеса (50,1 млрд грн), тогда как в начале года он занимал третье место.

Укргазбанк был создан в 1993 году. 94,94% его акций владеет государство в лице Минфина. По размеру активов занимает четвертое место среди 77 действующих в стране банков.

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Теги: ЕБРР, Укргазбанк, госбанки
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