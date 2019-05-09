ПриватБанк перестал быть самым популярным среди бизнеса

По итогам первого квартала в рейтинге банков по объему привлеченных средств бизнеса на первую строчку поднялся государственный Укргазбанк (50,1 млрд грн), тогда как в начале года он занимал третье место. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на данные Национального банка (НБУ).

Другой госбанк - Укрэксимбанк - сохранил вторую позицию (48,5 млрд грн), а ПриватБанк (43 млрд грн) переместился на третье место, тогда как в начале года был первым, отмечает издание.

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По данным НБУ, в первые три месяца Укргазбанк стал лидером по росту депозитного портфеля субъектов хозяйствования (+14,1%). За ним со значительным отставанием шел Креди Агриколь Банк (+8,7%) и Укрэксимбанк (+2,7%).

Больше всего средств бизнеса в январе-марте потеряли ПриватБанк (-9,3%), Райффайзен Банк Аваль (-9,4%), УкрСиббанк (-12,3%).

ПриватБанк остается самым прибыльным украинским банком. В первом квартале 2019-го его прибыль составила 7,6 млрд грн.