Economist: Путин продвигает в БРИКС децентрализованную систему платежей в обход доллара

Власти России предлагают союзникам по БРИКС запустить новую систему с трансграничными платежами в режиме реального времени

Фото: MAXIM SHIPENKOV / EPA

Россия пытается с помощью БРИКС создать альтернативную международную финансовую систему, которая уменьшила бы зависимость от доллара США. Об этом пишет Economist.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Современная роль доллара дает США значительные рычаги влияния через возможность отслеживать финансовые потоки и позволяет налагать санкции на другие страны, что и произошло после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Читайте также Главной бедой экономики России стали проблемы с платежами из-за санкций

Путин хочет создать децентрализованную систему с использованием цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами. В таком случае центральные банки, а не банки-корреспонденты с доступом к долларовой клиринговой системе в США, будут играть главную роль в трансграничных платежах.

План изложен в 48-страничном документе под названием "Мост БРИКС", который подготовили в этом месяце министерство финансов и центробанк России.

Economist пишет, что разработчики плана, как минимум, частично вдохновлялись экспериментальной платежной платформой mBridge, разработанной Банком международных расчетов совместно с центробанками Китая, Гонконга, Таиланда и ОАЭ.

Этот эксперимент начался в 2019 году и, по словам нескольких участвовавших в проекте, оказался потрясающе успешным.

Он способен сократить время проведения транзакций с нескольких дней до нескольких секунд, а стоимость транзакций – почти до нуля. В июне Банк международных расчетов сообщил, что mBridge достиг "стадии минимально жизнеспособного продукта", а центральный банк Саудовской Аравии присоединился к схеме как пятый партнер. Еще около трех десятков участников являются наблюдателями.

Банк международных расчетов рассматривает mBridge как общий проект и считает, что за ним остается право решающего голоса по отношению к тому, кто может к нему присоединиться. Но некоторые западные чиновники говорят, что участники испытаний mBridge могут передавать технологии и ноу-хау другим странам, в частности участникам "Моста БРИКС".

По словам источников, западные чиновники уже предупредили Банк международных расчетов, что его проект могут использовать страны с плохими намерениями. Это заставило БМР замедлить работу над mBridge и вряд ли он примет в проект новых участников.

Еще один вариант действий для Запада – усовершенствовать действующую систему, основанную на долларе, чтобы она была столь же эффективной, как и новые конкуренты.

С другой стороны, успех любой платежной системы стран БРИКС не гарантирован: участникам будет сложно обеспечить ликвидность, потребуются крупные государственные субсидии. Если основные потоки капитала и торговли между двумя странами не сбалансированы, что обычно происходит, им придется накапливать активы или обязательства в валютах друг друга, что может оказаться непривлекательным.