Economist: Путин продвигает в БРИКС децентрализованную систему платежей в обход доллара
Россия пытается с помощью БРИКС создать альтернативную международную финансовую систему, которая уменьшила бы зависимость от доллара США. Об этом пишет Economist.
Современная роль доллара дает США значительные рычаги влияния через возможность отслеживать финансовые потоки и позволяет налагать санкции на другие страны, что и произошло после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Путин хочет создать децентрализованную систему с использованием цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами. В таком случае центральные банки, а не банки-корреспонденты с доступом к долларовой клиринговой системе в США, будут играть главную роль в трансграничных платежах.
План изложен в 48-страничном документе под названием "Мост БРИКС", который подготовили в этом месяце министерство финансов и центробанк России.
Economist пишет, что разработчики плана, как минимум, частично вдохновлялись экспериментальной платежной платформой mBridge, разработанной Банком международных расчетов совместно с центробанками Китая, Гонконга, Таиланда и ОАЭ.
Этот эксперимент начался в 2019 году и, по словам нескольких участвовавших в проекте, оказался потрясающе успешным.
Он способен сократить время проведения транзакций с нескольких дней до нескольких секунд, а стоимость транзакций – почти до нуля. В июне Банк международных расчетов сообщил, что mBridge достиг "стадии минимально жизнеспособного продукта", а центральный банк Саудовской Аравии присоединился к схеме как пятый партнер. Еще около трех десятков участников являются наблюдателями.
Банк международных расчетов рассматривает mBridge как общий проект и считает, что за ним остается право решающего голоса по отношению к тому, кто может к нему присоединиться. Но некоторые западные чиновники говорят, что участники испытаний mBridge могут передавать технологии и ноу-хау другим странам, в частности участникам "Моста БРИКС".
По словам источников, западные чиновники уже предупредили Банк международных расчетов, что его проект могут использовать страны с плохими намерениями. Это заставило БМР замедлить работу над mBridge и вряд ли он примет в проект новых участников.
Еще один вариант действий для Запада – усовершенствовать действующую систему, основанную на долларе, чтобы она была столь же эффективной, как и новые конкуренты.
С другой стороны, успех любой платежной системы стран БРИКС не гарантирован: участникам будет сложно обеспечить ликвидность, потребуются крупные государственные субсидии. Если основные потоки капитала и торговли между двумя странами не сбалансированы, что обычно происходит, им придется накапливать активы или обязательства в валютах друг друга, что может оказаться непривлекательным.
- 20 октября стало известно, что президент Бразилии внезапно отменил визит в Россию на саммит БРИКС.