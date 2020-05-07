Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Экс-акционеры банка Велес отсудили у НБУ 105 млн грн

Экс-акционеры банка Велес отсудили у НБУ 105 млн грн
07.05.2020, 08:51

Бывшие акционеры банка, среди которых депутат от Батькивщины Бондарев, оценили в 105 млн грн имущественный ущерб, причиненный им Нацбанком

Печерский районный суд Киева 16 апреля удовлетворил иск бывших акционеров банка "Велес" (Константина Бондарева, Ирины Гончаровой, Александра Кандыбы) и постановил взыскать с Национального банка (НБУ) 105 млн грн. Об этом пишет Finbalance.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В материалах суда указано, что экс-владельцы оценили в такую сумму "имущественный ущерб", причиненный им НБУ в результате "невозможности свободно распоряжаться собственным имуществом (корпоративными правами, заверенными акциями) в уставном капитале ликвидированного банковского учреждения без надлежащего имущественного возмещения".

В иске бывшие акционеры банка отмечают, что админсуды отменили постановление НБУ о ликвидации Велеса, однако Нацбанк и Фонд гарантирования не предпринимали действий по восстановлению функционирования банка и возвращению его активов.

Суд принял сторону экс-владельцев Велеса и констатировал, что "в результате вынесения ответчиком незаконного решения" о ликвидации банка "противоправно и без надлежащей компенсации" лишил экс-владельцев права распоряжаться имуществом.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

  • Напомним, НБУ решил ликвидировать банк "Велес" в декабре 2015 года. Регулятор объяснил это рисковой деятельностью и систематическими нарушениями законодательства в сфере финмониторинга. В частности, отмечалось, что была пресечена попытка вывести за границу около $460 млн по документам с признаками фиктивности. "За неполный год объем (операций. - Ред.) превысил $100 млн", - уточняли в Нацбанке.
  • При этом, как писал Finclub, 2 октября того же 2015 года НБУ выдал разрешения на покупку пакетов акций Велеса троим членам партии Баатькивщина. Константин Бондарев получил "добро" на приобретение 32,59%, Александр Кандыба - 32,91%, а Ирина Гончарова - 32,98% акций.
    Отмечалось, что до 4 июня Бондареву принадлежал только 1,41%, а 80,03% акций он контролировал по доверенности других акционеров. У Кандыбы было 5,5% акций, Гончаровой - 9,71%, и они также выдали Бондареву доверенности на пять лет. Однако из-за политики НБУ акционеры были вынуждены показать реальных собственников банка.
Анна Андреева
Напишите нам
НБУ банкротство Велес банк Велес Константин Бондарев
Комментарии
Последние новости
 