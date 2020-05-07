Экс-акционеры банка Велес отсудили у НБУ 105 млн грн

Печерский районный суд Киева 16 апреля удовлетворил иск бывших акционеров банка "Велес" (Константина Бондарева, Ирины Гончаровой, Александра Кандыбы) и постановил взыскать с Национального банка (НБУ) 105 млн грн. Об этом пишет Finbalance.

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В материалах суда указано, что экс-владельцы оценили в такую сумму "имущественный ущерб", причиненный им НБУ в результате "невозможности свободно распоряжаться собственным имуществом (корпоративными правами, заверенными акциями) в уставном капитале ликвидированного банковского учреждения без надлежащего имущественного возмещения".

В иске бывшие акционеры банка отмечают, что админсуды отменили постановление НБУ о ликвидации Велеса, однако Нацбанк и Фонд гарантирования не предпринимали действий по восстановлению функционирования банка и возвращению его активов.

Суд принял сторону экс-владельцев Велеса и констатировал, что "в результате вынесения ответчиком незаконного решения" о ликвидации банка "противоправно и без надлежащей компенсации" лишил экс-владельцев права распоряжаться имуществом.

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Напомним, НБУ решил ликвидировать банк "Велес" в декабре 2015 года. Регулятор объяснил это рисковой деятельностью и систематическими нарушениями законодательства в сфере финмониторинга. В частности, отмечалось, что была пресечена попытка вывести за границу около $460 млн по документам с признаками фиктивности. "За неполный год объем (операций. - Ред.) превысил $100 млн", - уточняли в Нацбанке.

При этом, как писал Finclub, 2 октября того же 2015 года НБУ выдал разрешения на покупку пакетов акций Велеса троим членам партии Баатькивщина. Константин Бондарев получил "добро" на приобретение 32,59%, Александр Кандыба - 32,91%, а Ирина Гончарова - 32,98% акций.

Отмечалось, что до 4 июня Бондареву принадлежал только 1,41%, а 80,03% акций он контролировал по доверенности других акционеров. У Кандыбы было 5,5% акций, Гончаровой - 9,71%, и они также выдали Бондареву доверенности на пять лет. Однако из-за политики НБУ акционеры были вынуждены показать реальных собственников банка.