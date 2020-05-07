Экс-акционеры банка Велес отсудили у НБУ 105 млн грн

Печерский районный суд Киева 16 апреля удовлетворил иск бывших акционеров банка "Велес" (Константина Бондарева, Ирины Гончаровой, Александра Кандыбы) и постановил взыскать с Национального банка (НБУ) 105 млн грн. Об этом пишет Finbalance.
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В материалах суда указано, что экс-владельцы оценили в такую сумму "имущественный ущерб", причиненный им НБУ в результате "невозможности свободно распоряжаться собственным имуществом (корпоративными правами, заверенными акциями) в уставном капитале ликвидированного банковского учреждения без надлежащего имущественного возмещения".
В иске бывшие акционеры банка отмечают, что админсуды отменили постановление НБУ о ликвидации Велеса, однако Нацбанк и Фонд гарантирования не предпринимали действий по восстановлению функционирования банка и возвращению его активов.
Суд принял сторону экс-владельцев Велеса и констатировал, что "в результате вынесения ответчиком незаконного решения" о ликвидации банка "противоправно и без надлежащей компенсации" лишил экс-владельцев права распоряжаться имуществом.
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