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09.01.2019, 12:26

Эксимбанк США возвращается в Украину после пяти летнего перерыва

Эксимбанк США возвращается в Украину после пяти летнего перерыва

Банк возобновляет свое сотрудничество с Украиной

Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки после пятилетнего перерыва возобновляет свое сотрудничество с Украиной, говорится в сообщении украинского посольства в США.

Банк снял ограничение на операции с государственным и частным сектором Украины по результатам пересмотра Соединенными Штатами рисков ведения коммерческой деятельности в стране, пояснили в посольстве.

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Это решение позволит увеличить объемы украинско-американской торговли и является еще одним сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине, подчеркнули в дипмиссии.

Эксимбанк – госучреждение США, созданное в 1934 году. Цель банка - поддерживать национальных экспортеров. Он кредитует покупателей американских товаров из других стран, берет на себя риски, связанные с ними и помогает решать вопросы финансирования импорта продукции американских товаропроизводителей.

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Теги: торговля, кредитование, посольство украины в сша, эксимбанк сша
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