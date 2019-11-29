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ЕС дает 400 млн евро на кредиты для фермеров: кто их получит

ЕС дает 400 млн евро на кредиты для фермеров: кто их получит
29.11.2019, 12:20

ЕИБ даст деньги на кредиты для малых и средних фермеров Украины

В Министерстве финансов сообщили об условиях привлечения 400 млн евро кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), которые должны потратить на кредитование малых фермеров.

Согласно условиям кредитного проекта, средства смогут получить малые и средние фермерские хозяйства Украины через определенный перечень банков, который должен согласовать ЕС, говорится на сайте ведомства.

Срок привлечения кредитов от ЕС должен составить 10 лет.

Получить кредиты ЕИБ смогут аграрные предприятия, работающие в сферах:

- производство зерновых и масличных культур;

- развитие, модернизация и сертификация мощностей для сушки, очистки, сортировки, тестирования и хранения зерновых и масличных культур;

- реконструкция производственных мощностей аквакультуры и рыбного хозяйства;

- оборудование и инфраструктура для рыбопереработки и консервирования;

- исследовательские станции, испытательные лаборатории, оборудование для исследований и профессионального обучения, службы распространения сельскохозяйственных знаний и сертификации, системы контроля и мониторинга рыбного хозяйства.

  • Всемирный банк оценил в $500 млн сумму, которая понадобится для частичного гарантирования затрат фермеров на покупку земли.
  • Открытие рынка земли может приносить экономике Украины до $1,5 млрд ежегодно, плюс 1,5% к росту ВВП. Мораторий на продажу земли - основное препятствие для привлечения инвестиций в Украину, считает Всемирный банк.
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