ЕС дает 400 млн евро на кредиты для фермеров: кто их получит

В Министерстве финансов сообщили об условиях привлечения 400 млн евро кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), которые должны потратить на кредитование малых фермеров.

Согласно условиям кредитного проекта, средства смогут получить малые и средние фермерские хозяйства Украины через определенный перечень банков, который должен согласовать ЕС, говорится на сайте ведомства.

Срок привлечения кредитов от ЕС должен составить 10 лет.

Получить кредиты ЕИБ смогут аграрные предприятия, работающие в сферах:

- производство зерновых и масличных культур;

- развитие, модернизация и сертификация мощностей для сушки, очистки, сортировки, тестирования и хранения зерновых и масличных культур;

- реконструкция производственных мощностей аквакультуры и рыбного хозяйства;

- оборудование и инфраструктура для рыбопереработки и консервирования;

- исследовательские станции, испытательные лаборатории, оборудование для исследований и профессионального обучения, службы распространения сельскохозяйственных знаний и сертификации, системы контроля и мониторинга рыбного хозяйства.