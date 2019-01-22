ЕС оштрафовал Mastercard на 570 млн евро

Комиссия ЕС по вопросам конкуренции заявила, что оштрафовала Mastercard на 570,6 млн евро ($648,3 млн) за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

"Не позволяя продавцам совершать покупки в поисках лучших условий, предлагаемых банками в других государствах - участниках системы, Mastercard искусственно повышала стоимость карточных платежей, нанося ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Реклама

Однако, за активное сотрудничество Комиссия сократила штраф компании на 10%.

Ранее сообщалось, что платежная система MasterCard уточнила, что ее запрет на автоматическое списание денег после окончания пробного периода подписки касается только физических продуктов.





