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22.01.2019, 15:18

ЕС оштрафовал Mastercard на 570 млн евро

ЕС оштрафовал Mastercard на 570 млн евро

Mastercard наказали за блокировку возможности пользоваться услугами других трансграничных платежей

Комиссия ЕС по вопросам конкуренции заявила, что оштрафовала Mastercard на 570,6 млн евро ($648,3 млн) за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

"Не позволяя продавцам совершать покупки в поисках лучших условий, предлагаемых банками в других государствах - участниках системы, Mastercard искусственно повышала стоимость карточных платежей, нанося ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

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Однако, за активное сотрудничество Комиссия сократила штраф компании на 10%.

Ранее сообщалось, что платежная система MasterCard уточнила, что ее запрет на автоматическое списание денег после окончания пробного периода подписки касается только физических продуктов.


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Теги: MasterCard, платежные карты
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