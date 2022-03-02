ЕС согласовал список банков РФ, которые отключат от SWIFT. В нем нет Сбербанка – Bloomberg

Европейский Союз согласился исключить семь российских банков из системы передачи финансовых сообщений SWIFT, сообщает Bloomberg ссылаясь на чиновников, попросившие не называть их имен.

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По данным издания, ВТБ и Банк Россия входят в число банков, которым грозит запрет использования SWIFT. Также в список попали банки Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ.

При этом в ЕС "пожалели крупнейшего кредитора страны Сбербанк и банк, частично принадлежащий российскому газовому гиганту Газпром" – Газпромбанка.

Отсутствие Сбербанка и Газпромбанка свидетельствует об озабоченности Европы о последствиях финансовой изоляции России, особенно когда речь идет о поставках энергоресурсов, отмечает Bloomberg.

В то же время, некоторые страны, в том числе Польша, настаивали на включении в санкции большего числа банков России.

По словам чиновников, санкции вступят в силу только через 10 дней после принятия. Они добавили, что один крупный участник попросил 30 дней, сообщает Bloomberg.

О плане отключения некоторых российских банков от SWIFT было объявлено в минувшие выходные в совместном заявлении Европейской комиссии, США, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Канады.

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Наталия Фреик

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