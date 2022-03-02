UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС согласовал список банков РФ, которые отключат от SWIFT. В нем нет Сбербанка – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 01:35
ЕС согласовал список банков РФ, которые отключат от SWIFT. В нем нет Сбербанка – Bloomberg - Фото
SWIFT( Facebook компании)

Европейский Союз согласился исключить семь российских банков из системы передачи финансовых сообщений SWIFT, сообщает Bloomberg ссылаясь на чиновников, попросившие не называть их имен.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По данным издания, ВТБ и Банк Россия входят в число банков, которым грозит запрет использования SWIFT. Также в список попали банки Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ. 

При этом в ЕС "пожалели крупнейшего кредитора страны Сбербанк и банк, частично принадлежащий российскому газовому гиганту Газпром" – Газпромбанка.

Отсутствие Сбербанка и Газпромбанка свидетельствует об озабоченности Европы о последствиях финансовой изоляции России, особенно когда речь идет о поставках энергоресурсов, отмечает Bloomberg.  

В то же время, некоторые страны, в том числе Польша, настаивали на включении в санкции большего числа банков России. 

По словам чиновников, санкции вступят в силу только через 10 дней после принятия. Они добавили, что один крупный участник попросил 30 дней, сообщает Bloomberg.

О плане отключения некоторых российских банков от SWIFT было объявлено в минувшие выходные в совместном заявлении Европейской комиссии, США, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Канады.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России SWIFT
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 