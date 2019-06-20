Еще один украинский банк подключился к Apple Pay

Apple Pay стал доступным для владельцев платежных карточек выпущенных Райффайзен Банка Аваль, говорится в сообщении банка.

В банке подчеркнули, что этот платежный инструмент безопасный и конфиденциальный. "Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, шифруется и безопасно хранится в чипе Безопасный Элемент вашего устройства", - пояснили в банке.

При этом каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному однократному секретному коду, который генерируется динамически.

Чтобы настроить Apple Pay, необходимо добавить кредитную или дебетовую платежную карточку через приложение Wallet

В магазинах платить с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

"Apple Pay дает возможность очень просто совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X, iPhone XS и XS Max, а также iPhone XR для подтверждения операции через Face ID", - объяснили в Райффайзен Банке.

Напомним, в мае прошлого года генеральный директор Apple Тим Кук анонсировал приход сервиса в Украину. В том же месяце ПриватБанк первым в Украине подключил Apple Pay.

В августе 2018-го Apple Pay подключил государственный Ощадбанк.

Apple Pay - платежная система, которая позволяет оплачивать товары в магазинах, прикладывая мобильное устройство Apple к терминалу. Работает в 27 странах.