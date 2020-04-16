Еще три госбанка будут выдавать "теплые кредиты"

Государственные банки Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк подписали договор с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению об участии в государственной программе “теплые кредиты” для населения в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Госэнергоэффективности.

На сегодня все 4 государственных банка - Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк - готовы предоставлять населению “теплые кредиты” в 2020 году. Договор о сотрудничестве с ПриватБанком агентство заключило 6 апреля.

Ощадбанк обеспечит выдачу “теплых кредитов” физлицам на приобретение твердотопливных котлов, энергоэффективных материалов и оборудования для частных домов и ОСМД - на энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах.

Укрэксимбанк будет предоставлять “теплые кредиты” семьям на энергоэффективные мероприятия в частных домах с возможностью получения компенсации 35% суммы кредита, но не более 14 тыс грн. 20% суммы кредита - на твердотопливные котлы (35% - для отдельных случаев). Для ОСМД предусмотрены компенсации в размере от 40% до 70%.

Укргазбанк будет предоставлять “теплые кредиты” физлицам на энергоэффективные мероприятия в частных домах, а также на приобретение твердотопливных котлов. ОСМД - на утепление многоэтажек.

По данным Госэнергоэффективности в 2019 году население получило 21 200 кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Государство компенсировало из госбюджета более 545,8 млн грн.

В 2014-2019 годах государственной программой “теплые кредиты” воспользовались 750 000 семей. За 5 лет участники получили около 3 млрд грн возмещения от государства.