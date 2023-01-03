Есть долг – иди на фронт: в России повестки будут вручать в банках

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина разослала 2 января письмо банкам с требованием в январе 2023 года приглашать должников и вручать им повестки для мобилизации. Об этом сообщает InformNapalm.

Как свидетельствует документ, российские банки также должны предлагать подписать контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России.

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Если должники будут отказываться, работники должны вызвать полицию и зафиксировать все на видео.

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Наталія Софієнко

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