Есть долг – иди на фронт: в России повестки будут вручать в банках
03.01.2023, 10:01
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина разослала 2 января письмо банкам с требованием в январе 2023 года приглашать должников и вручать им повестки для мобилизации. Об этом сообщает InformNapalm.
Как свидетельствует документ, российские банки также должны предлагать подписать контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России.
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Если должники будут отказываться, работники должны вызвать полицию и зафиксировать все на видео.
- 19 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил объявление в России всеобщей мобилизации.
- 20 декабря Путин поручил создать "рабочую группу органов власти и организаций" по вопросам мобилизации.
- По данным Генштаба, в Крыму уже подготовили списки резервистов, подлежащих мобилизации во время новой волны призыва.
- Начальник ГУР Буданов заявил, что в России меры по мобилизации не прекращались, но масштабная волна начнется в начале января.
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