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Есть долг – иди на фронт: в России повестки будут вручать в банках

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 10:01
Есть долг – иди на фронт: в России повестки будут вручать в банках - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина разослала 2 января письмо банкам с требованием в январе 2023 года приглашать должников и вручать им повестки для мобилизации. Об этом сообщает InformNapalm.

Как свидетельствует документ, российские банки также должны предлагать подписать контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России.

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Если должники будут отказываться, работники должны вызвать полицию и зафиксировать все на видео.

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Наталія Софієнко
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Россия российские банки мобилизация в россии
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