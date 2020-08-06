Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 млрд грн

Северный апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу Укрэксимбанка и обязал компанию ЕСУ, которая владеет 92,79% акций Укртелекома, заплатить 2,73 млрд грн задолженности по облигациям. Решения суда опубликовано в едином реестре судебных решений, сообщает Finbalance.

Согласно решению суда ЕСУ заплатит Укрэксимбанку дополнительно 107 млн грн пени.

ЕСУ должен был выплатить банку задолженность по облигациям в соответствии с решением хозяйственного суда Киева от 23 января 2020 года. Однако суд оказался признавать законность выплаты ЕСУ пени, что и оспорил Укрэксимбанк в Северном апелляционном суде.

Облигации были выпущены еще в 2013 году со сроком погашения 2017 году.

В марте 2017 года ЕСУ должен был погасить облигации на 4,6 млрд грн, но не сделал этого, допустив дефолт. Крупнейшими держателями акций были госбанки – Ощадбанк и Укрэксимбанк, у каждого их которого было облигаций на сумму в более 2 млрд грн.

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Повторная эмиссия этих облигаций способствовала процессу приватизации Укртелекома и перехода его под контроль Рината Ахметова.

Конечным бенефициаром ЕСУ значится именно Ринат Ахметов.

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Роман Брыль

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