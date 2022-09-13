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"Это наша гражданская позиция". monobank решил убрать русский язык из приложения

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 17:57
Фото: Monobank/ Facebook

С мобильного приложения monobank исчезнет русский язык, сообщил его соучредитель Олег Гороховский в Telegram. Пользователей попросили отнестись к этому с пониманием.

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"В ближайшей версии приложения мы удалим русский язык из Монобанка. Монобанк — украинский банк с отличным приложением, который теперь доступен только на украинском", – заявил Гороховский.

По его словам, с 24 февраля количество клиентов monobank, пользовавшихся приложением с русским языком, уменьшилось на 30%, но до сих пор остается очень большим – более 835 000.

"Мы очень хотим, чтобы те наши клиенты, которые сегодня выбрали языком приложения "русский", а их 838 291 человек (24 февраля было 1,19 млн, это минус 30%), отнеслись с пониманием к этому решению и, как и мы, стали чаще общаться на государственном языке", – написал Гороховский.

Он добавил, что это гражданская позиция команды monobank.

"Те, кто пришел на нашу землю, те, кто ежедневно убивают наших детей, пожилых людей, женщин, наших молодых парней, принесли много горя и страданий, они разрушили много судеб и нарушили огромное количество планов. Они хотят уничтожить мою Родину и у всех них один общий знаменатель — они все говорят по-русски. Русский язык ассоциируется с теми, кто убивает, насилует, грабит, и теми, кто считает, что "не все так однозначно", – заявил Гороховский.

  • Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия сама делает все, чтобы в Украине произошла дерусификация.
Андрій Водяний
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Monobank русский язык олег гороховский
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