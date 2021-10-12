Евро дешевеет. Курсы валют по банкам

Во вторник, 12 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,1 коп. и составляет 26,2725 грн. Курс продажи упал на 0,05 коп. – до 26,4925 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,15 грн, максимальный – 26,35 грн. Для продажи минимальный курс – 26,4 грн, максимальный – 26,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,35 коп. и составляет 30,2555 грн. Средний курс продажи упал на 2,35 коп. и составляет 30,6375 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,1 грн, максимальный – 30,36 грн. Для продажи минимальный курс – 30,49 грн, максимальный – 30,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп. и составляет 3,309 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп. до 3,743 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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