Евро дешевеет, доллар стабилен. Курсы валют НБУ
06.12.2021, 07:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 декабря курс гривни относительно евро вырос на 12 копеек. Относительно доллара национальная валюта сбросила менее копейки.
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