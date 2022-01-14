Евро дорожает быстрее. Курс валют НБУ
14.01.2022, 08:01
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 января курс гривни по отношению к доллару упал на 3 копейки. Относительно евро национальная валюта подешевела на 30 копеек.
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Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
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