Евро еще подешевел. Курс валют НБУ
20.12.2022, 09:11
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 декабря курс гривни по отношению к евро вырос на 5 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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