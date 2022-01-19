Евро начал дешеветь, доллар продолжил дорожать. Наличные курсы валют

В среду, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,1 коп. и составляет 28,271 грн. Курс продажи вырос на 5,35 коп. и составляет 28,5495 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,15 грн, максимальный – 28,35 грн. Для продажи минимальный курс – 28,48 грн, максимальный – 28,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,55 коп. и составляет 31,969 грн. Средний курс продажи упал на 7,15 коп. и составляет 32,4315 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,85 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,28 грн, максимальный – 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп. и составляет 3,312 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп. до 3,785 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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