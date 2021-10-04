Евро начал дорожать. Официальный курс валют

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 4 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на одну копейку. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 5 копеек.

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Анна Ишутина

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