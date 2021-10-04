Евро начал дорожать. Официальный курс валют
04.10.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 4 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на одну копейку. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 5 копеек.
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