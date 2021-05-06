Евро подешевел на 24 копейки. Курс валют НБУ
06.05.2021, 08:00
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 мая курс гривни по отношению к евро вырос на 24 копейки. По отношению к доллару гривня практически не изменилась.
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