Евро подешевел почти на 50 копеек. Официальный курс валют
22.08.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 августа курс гривни по отношению к евро вырос на 47 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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