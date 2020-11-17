Евро подорожал, доллар стабилен. Курс валют НБУ
17.11.2020, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 ноября курс гривни по отношению к евро упал на три копейки. Относительно доллара гривня набрала менее копейки.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев • ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии