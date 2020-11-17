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Евро подорожал, доллар стабилен. Курс валют НБУ

17.11.2020, 08:00
Евро подорожал, доллар стабилен. Курс валют НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 ноября курс гривни по отношению к евро упал на три копейки. Относительно доллара гривня набрала менее копейки.

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Анна Ишутина
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