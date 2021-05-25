Евро подорожал, доллар стабилен. Наличные курсы валют

Во вторник, 25 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, не изменился и составляет 27,333 грн. Курс продажи упал на 0,85 коп – до 27,556 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,15 грн, максимальный – 27,39 грн. Для продажи минимальный курс – 27,48 грн, максимальный – 27,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,4 коп и составляет 33,2655 грн. Средний курс продажи вырос на 6,45 коп и составляет 33,666 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,05 грн, максимальный – 33,45 грн. Для продажи минимальный курс – 33,55 грн, максимальный – 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,318 грн. Средний курс продажи остался прежним – 3,8 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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