Евро подорожал на 24 копейки. Наличные курсы валют

В среду, 2 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,05 коп и составляет 28,375 грн. Курс продажи упал на 0,1 коп – до 28,632 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,3 грн, максимальный – 28,47 грн. Для продажи минимальный курс – 28,5 грн, максимальный – 28,78 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,05 коп и составляет 33,9055 грн. Средний курс продажи вырос на 24,3 коп и составляет 34,493 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,15 грн, максимальный – 34,25 грн. Для продажи минимальный курс – 34,2 грн, максимальный – 34,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,381 грн. Средний курс продажи вырос также на 0,6 коп и составляет 3,833 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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