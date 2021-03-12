Евро подорожал. Наличные курсы валют

В пятницу, 12 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,9 коп и составляет 27,624 грн. Курс продажи упал на 0,85 коп – до 27,8585 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный – 27,7 грн. Для продажи минимальный курс – 27,79 грн, максимальный – 27,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,75 коп и составляет 32,8865 грн. Средний курс продажи вырос на 3,95 коп и составляет 33,328 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,6 грн, максимальный – 33,03 грн. Для продажи минимальный курс – 33,18 грн, максимальный – 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,393 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,841 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 3,95 грн.

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Анна Ишутина

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