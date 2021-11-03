Евро подорожал. Официальный курс валют
03.11.2021, 07:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 3 ноября курс гривни по отношению к евро упал на 6 копеек. По отношению к доллару гривня набрала менее копейки.
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