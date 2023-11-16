Евро подорожал еще на 45 копеек. Курс валют НБУ
16.11.2023, 09:00
Фото: Pixabay
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 5 копеек — до 36,2643 грн/$. Относительно евро национальная валюта подешевела на 45 копеек – 39,3939 грн/евро.
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