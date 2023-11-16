Євро подорожчав ще на 45 копійок. Курс валют НБУ
16.11.2023, 09:00
Фото: Pixabay
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 16 листопада курс гривні відносно долара виріс на 5 копійок — до 36,2643 грн/$. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 45 копійок – 39,3939 грн/євро.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
- "Ми готові, суспільство – ні". Міністр фінансів про сценарій з припиненням допомоги США
- Націоналізація ПриватБанку законна. Апеляція скасувала скандальне рішення ОАСК
Читайте також
Останні новини
Коментарі