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"Ми готові, суспільство – ні". Міністр фінансів про сценарій з припиненням допомоги США

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 20:00
Фото: Мінфін / Facebook

Міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що влада в принципі готова до сценарію з припиненням американської грошової допомоги, але суспільство – ні, бо він буде "неприємним". Про це він сказав на щорічних зборах МВФ у середу в Києві, пише Інтерфакс-Україна.

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"До нього ми готові, але я думаю, що до нього не готові інші стейкхолдери та суспільство України. Тому ми вважаємо, що про цей сценарій рано говорити, тому що він може бути неприємним", – сказав Марченко.

Голова Національного банку Андрій Пишний своєю чергою сказав, що держава знає, як діяти і цього року, і наступного.

"Важливо, щоб у центрі розуміння залишалася стійка взаємодія з МВФ", – сказав він.

Марченко додав, що в уряді та Нацбанку відстежують ситуацію і сподіваються на мудрість американського народу та його представників.

"Водночас ми вже знаємо про підтримку адміністрації [Байдена], вона чітко заявлена й артикульована у відповідних актах законодавства, тому в цьому плані ми більш оптимістично дивимося, ніж здається у меседжах", – сказав Марченко.

Міністр також повідомив, що у спілкуванні з ЄС Україна заявляє про своє бажання мати більше коштів наступного року з 50 млрд євро програми Ukraine Facility, розрахованої на чотири роки.

Глава Мінфіну додав, що триває також пошук альтернативних джерел: активно відбуваються переговори з урядами Канади, Японії, Норвегії, Південної Кореї.

  • За півтора місяця до початку нового року Україна досі не отримала підтверджень фінансової підтримки від США і Євросоюзу, двох основних донорів. Власних доходів державі ледве вистачає на фінансування воєнної кампанії, дефіцит держбюджету – понад 1,6 трлн грн.
  • Тим часом у США ухвалюють уже другий тимчасовий бюджет без фінансової й військової допомоги України.
  • Американські законодавці збираються повернутися до цього питання після 23 листопада. У Конгресі є розуміння, що нову допомогу треба ухвалювати швидко, бо інакше може бути просідання на полі бою.

Читайте також: Гетманцев – про сценарій з припиненням допомоги: Виходів два, обидва дуже погані

Андрій Водяний
Сергій МарченкосшаНБУМінфінфінансова допомогаАндрій Пишний
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