"Мы готовы, общество – нет". Министр финансов о сценарии с прекращением помощи США
Министр финансов Сергей Марченко заверил, что власти в принципе готовы к сценарию с прекращением американской денежной помощи, но общество – нет, потому что он будет "неприятным". Об этом он сказал на ежегодном собрании МВФ в среду в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.
"К нему мы готовы, но я думаю, что к нему не готовы другие стейкхолдеры и общество Украины. Поэтому мы считаем, что об этом сценарии рано говорить, потому что он может быть неприятным", — сказал Марченко.
Глава Национального банка Андрей Пышный в свою очередь сказал, что государство знает, как действовать и в этом году, и в следующем.
"Важно, чтобы в центре понимания оставалось устойчивое взаимодействие с МВФ", – сказал он.
Марченко добавил, что в правительстве и Нацбанке отслеживают ситуацию и надеются на мудрость американского народа и его представителей.
"В то же время мы уже знаем о поддержке администрации [Байдена], она четко заявлена и артикулирована в соответствующих актах законодательства, поэтому в этом плане мы более оптимистично смотрим, чем кажется в месседжах", — сказал Марченко.
Министр также сообщил, что в общении с ЕС Украина заявляет о своем желании иметь больше средств в следующем году из 50 млрд евро программы Ukraine Facility, рассчитанной на четыре года.
Глава Минфина добавил, что продолжается поиск альтернативных источников: активно проходят переговоры с правительствами Канады, Японии, Норвегии, Южной Кореи.
- За полтора месяца до начала нового года Украина еще не получила подтверждений финансовой поддержки от США и Евросоюза, двух основных доноров. Собственных доходов государству едва хватает на финансирование военной кампании, дефицит госбюджета – более 1,6 трлн грн.
- Тем временем в США принимают уже второй временный бюджет без финансовой и военной помощи Украины.
- Американские законодатели намерены вернуться к этому вопросу после 23 ноября. В Конгрессе есть понимание, что новую помощь нужно принимать быстро, иначе может быть проседание на поле боя.
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