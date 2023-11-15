Націоналізація ПриватБанку законна. Апеляція скасувала скандальне рішення ОАСК

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року про незаконність націоналізації ПриватБанку і закрив провадження у справі. Про це повідомили НБУ і сам ПриватБанк.

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18 квітня 2019 року пізніше ліквідований ОАСК за позовом Ігоря Коломойського визнав протиправним та скасував рішення уряду про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави.

Суд пояснив своє рішення тим, що відповідачі не довели наявність законних підстав для віднесення ПриватБанк до категорії неплатоспроможних, наслідком якого стала націоналізація.

Національний банк вирішив, що ОАСК проігнорував встановлену потребу докапіталізації ПриватБанку та факт невиконання програми фінансового оздоровлення, і одразу подав апеляцію.

За результатами розгляду скарги Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження на підставі "антиколомойського" закону.

"Національний банк вітає рішення суду апеляційної інстанції. Рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам", – прокоментував рішення начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

У ПриватБанку також привітали рішення апеляційного суду.

"Це перемога держави та всіх державних органів. Колишні власники банку хотіли повернути його у свою власність, однак це прямо заборонено законом, і апеляційний суд це підтвердив, поставивши на даний час крапку. Сподіваємось, що сьогодні перемогою держави закінчився семирічний судовий процес з ексвласником за ПриватБанк", – сказав Олег Лазовський, керівник напрямку з юридичної координації діяльності ПриватБанку.

Це не остання справа про оскарження націоналізації, але єдина, де ОАСК визнав її незаконною.