Национализация ПриватБанка законна. Апелляция отменила скандальное решение ОАСК

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года о незаконности национализации ПриватБанка и закрыл производство по делу. Об этом сообщили НБУ и сам ПриватБанк.

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18 апреля 2019 года позже ликвидированный ОАСК по иску Игоря Коломойского признал противоправным и отменил решение правительства о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства.

Суд объяснил свое решение тем, что ответчики не доказали наличие законных оснований для отнесения ПриватБанка к категории неплатежеспособных, следствием которой явилась национализация.

Национальный банк решил, что ОАСК проигнорировал установленную потребность в докапитализации ПриватБанка и факт невыполнения программы финансового оздоровления, и сразу подал апелляцию.

По результатам рассмотрения жалобы Шестой апелляционный административный суд закрыл производство на основании "антиколомойского" закона.

"Национальный банк приветствует решение суда апелляционной инстанции. Решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам", — прокомментировал решение начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

В ПриватБанке также приветствовали решение апелляционного суда.

"Это победа государства и всех государственных органов. Бывшие владельцы банка хотели вернуть его в свою собственность, однако это прямо запрещено законом, и апелляционный суд это подтвердил, поставив в настоящее время точку. Надеемся, что сегодня победой государства закончился семилетний судебный процесс с экс-владельцем за ПриватБанк", — сказал Олег Лазовский, руководитель направления по юридической координации деятельности ПриватБанка.

Это не последнее дело об обжаловании национализации, но единственное, где ОАСК признал ее незаконным.