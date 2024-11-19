Евро подорожал на 8 копеек: Сколько стоит доллар в банках

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Каков наличный курс доллара

Во вторник, 19 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4 коп. и составляет 41,17 грн. Курс продаж повысился на 2 коп. до 41,67 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,65 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,6 грн, максимальный – 41,75 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро поднялся на 8 коп. и составляет 43,47 грн. Курс продаж вырос на 4 коп. до 44,21 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,55 грн, максимальный – 43,95 грн. Для продажи минимальный курс – 44,05 грн, а максимальный – 44,4 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого повысился на 3 коп. и составляет 9,8 грн. Курс продаж вырос на 2 коп. до 10,36 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,4 грн, максимальный – 10,06 грн. Для продажи минимальный курс – 10,2 грн, а максимальный – 10,5 грн.

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