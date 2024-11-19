Євро подорожчав на 8 копійок: Скільки коштує долар в банках
Який готівковий курс долара
У вівторок, 19 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, зріс на 4 коп. і складає 41,17 грн. Курс продажу підвищився на 2 коп. до 41,67 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,65 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,6 грн, максимальний – 41,75 грн.
Готівковий курс євро в банках
Середній курс купівлі євро збільшився на 8 коп. і становить 43,47 грн. Курс продажу зріс на 4 коп. до 44,21 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,55 грн, максимальний – 43,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,05 грн, а максимальний – 44,4 грн.
Який курс польського злотого
Середній курс купівлі польського злотого підвищився на 3 коп. і становить 9,8 грн. Курс продажу зріс на 2 коп. до 10,36 грн.
Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,4 грн, максимальний – 10,06 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,2 грн, а максимальний – 10,5 грн.
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