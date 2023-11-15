Евро подорожал сразу на 34 копейки. Курс валют НБУ
15.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 15 ноября курс гривни по отношению к доллару снизился на 16 копеек до 36,3171/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 34 копейки – 38,9392/евро.
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