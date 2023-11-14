Ощадбанк відновив видавання кредитів муніципалітетам. Він лідер цього ринку

Державний Ощадний банк уклав перший з початку повномасштабної війни кредитний договір із муніципалітетом. Гроші отримала Запорізька міська рада, повідомила пресслужба банку.

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Умови угоди – 200 млн грн терміном на п'ять років.

Гроші Запоріжжю потрібні для проведення видатків з розвитку транспортної, житлово-комунальної та соціальної інфраструктури. В першу чергу вони підуть на капремонти й відновлення житлових будинків, які отримали пошкодження внаслідок ракетних ударів, а також на ремонти й облаштування укриттів.

"Ми маємо давні партнерські стосунки із Запорізькою міською радою. Це вже п’ятий кредит, наданий Ощадом міськраді за шість років співпраці, загальний обсяг фінансування перевищує 1,1 млрд грн. Цей кредит, я впевнений, є передвісником повернення муніципалітетів на фінансовий ринок. Якщо у 2021 році обсяг здійснених місцевих запозичень становив понад 18 млрд грн, то у 2022 році – лише 974 млн грн. А за 2023 рік, за даними міністерства фінансів, видано вже три кредити на загальну суму понад 1 млрд грн, враховуючи наш", – сказав Юрій Каціон, профільний заступник правління Ощадбанку.

Ощадбанк – найбільший кредитор муніципалітетів із часткою 63% ринку. Починаючи з 2018 року Ощадбанк профінансував понад 760 проєктів для муніципалітетів.