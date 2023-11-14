Ощадбанк возобновил выдачу кредитов муниципалитетам. Он лидер этого рынка

Государственный Ощадбанк заключил первый с начала полномасштабной войны кредитный договор с муниципалитетом. Деньги получил Запорожский городской совет, сообщила пресс-служба банка.

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Условия сделки – 200 млн грн сроком на пять лет.

Деньги Запорожью нужны для проведения расходов по развитию транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. В первую очередь они пойдут на капремонты и восстановление жилых домов, получивших повреждение в результате ракетных ударов, а также на ремонт и обустройство укрытий.

"Мы имеем давние партнерские отношения с Запорожским городским советом. Это уже пятый кредит, предоставленный Ощадом горсовету за шесть лет сотрудничества, общий объем финансирования превышает 1,1 млрд грн. Этот кредит, я уверен, является предвестником возвращения муниципалитетов на финансовый рынок. Если в 2021 году объем осуществленных местных заимствований составил более 18 млрд грн, то в 2022 году – всего 974 млн грн. А за 2023 год, по данным министерства финансов, выдано уже три кредита на общую сумму более 1 млрд грн, учитывая наш", – сказал Юрий Кацион, профильный заместитель правления Ощадбанка.

Ощадбанк – крупнейший кредитор муниципалитетов с долей 63% рынка. С 2018 года Ощадбанк профинансировал более 760 проектов для муниципалитетов.