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Державний банк почав видавати кредити на розмінування

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 18:05
Державний банк почав видавати кредити на розмінування - Фото
Фото: ДСНС

Державний Укргазбанк оголосив про запуск програми для розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомила пресслужба банку.

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"Очищення земель від мін важливе для безпеки українців, для відновлення аграрної галузі та екосистем, які дуже страждають через бойові дії. Тому ми пропонуємо кредитну програму для розмінування полів", – заявив в.о. голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

Банк запускає кредитування аграрної галузі для розмінування полів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Завдяки кредитній підтримці банку аграрії матимуть змогу скористатись послугами сертифікованих операторів протимінної діяльності та скоріше відновити роботи з вирощування врожаю.

Україна внаслідок російського вторгнення стала найзамінованішою країною світу, обігнавши колишніх лідерів – Афганістан і Сирію. Понад 174 000 кв. км території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.

У жовтні держава почала видавати ваучери на 27 000 грн тим, хто хоче стати сапером. Навчання здійснюватиметься у восьми закладах освіти, отримати ваучер зможуть внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, звільнені з військової служби, люди, що старші за 45 років, поранені на війні, особи з інвалідністю, а також звільнені з полону.

Віра Касіян
сільське господарствокредитиУкргазбанкрозмінуванняДоступні кредити 5-7-9
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