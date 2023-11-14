Державний банк почав видавати кредити на розмінування

Державний Укргазбанк оголосив про запуск програми для розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомила пресслужба банку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Очищення земель від мін важливе для безпеки українців, для відновлення аграрної галузі та екосистем, які дуже страждають через бойові дії. Тому ми пропонуємо кредитну програму для розмінування полів", – заявив в.о. голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

Банк запускає кредитування аграрної галузі для розмінування полів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Завдяки кредитній підтримці банку аграрії матимуть змогу скористатись послугами сертифікованих операторів протимінної діяльності та скоріше відновити роботи з вирощування врожаю.

Україна внаслідок російського вторгнення стала найзамінованішою країною світу, обігнавши колишніх лідерів – Афганістан і Сирію. Понад 174 000 кв. км території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.

У жовтні держава почала видавати ваучери на 27 000 грн тим, хто хоче стати сапером. Навчання здійснюватиметься у восьми закладах освіти, отримати ваучер зможуть внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, звільнені з військової служби, люди, що старші за 45 років, поранені на війні, особи з інвалідністю, а також звільнені з полону.