Государственный банк начал выдавать кредиты на разминирование
Государственный Укргазбанк объявил о запуске программы по разминированию сельскохозяйственных земель. Об этом сообщила пресс-служба банка.
"Очистка земель от мин важна для безопасности украинцев, для восстановления аграрной отрасли и экосистем, которые очень страдают из-за боевых действий. Поэтому мы предлагаем кредитную программу для разминирования полей", – заявил и.о. председателя правления Укргазбанка Родион Морозов.
Банк запускает кредитование аграрной отрасли для разминирования полей в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Благодаря кредитной поддержке банка аграрии смогут воспользоваться услугами сертифицированных операторов противоминной деятельности и восстановить работы по выращиванию урожая.
Украина в результате российского вторжения стала самой заминированной страной мира, обогнав бывших лидеров – Афганистан и Сирию. Более 174 000 кв. км территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами.
В октябре государство начало выдавать ваучеры на 27 000 грн тем, кто хочет стать сапером. Обучение будет осуществляться в восьми учебных заведениях, получить ваучер смогут внутренне перемещенные лица, участники боевых действий, уволенные с военной службы, люди старше 45 лет, раненые на войне, лица с инвалидностью, а также освобожденные из плена.
- Министерство экономики в мае 2023 года заявило, что Украине нужно около 100 машин для разминирования, 380 машин для перевозки личного состава и оборудования и 330 машин для перевозки взрывоопасных предметов.
- В июне 2023 года стало известно, что Украина планирует производить машины для разминирования из Хорватии и Дании.
- В октябре 2023 года харьковским саперам передали первую отечественную машину для разминирования.
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