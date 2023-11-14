Государственный банк начал выдавать кредиты на разминирование

Государственный Укргазбанк объявил о запуске программы по разминированию сельскохозяйственных земель. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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"Очистка земель от мин важна для безопасности украинцев, для восстановления аграрной отрасли и экосистем, которые очень страдают из-за боевых действий. Поэтому мы предлагаем кредитную программу для разминирования полей", – заявил и.о. председателя правления Укргазбанка Родион Морозов.

Банк запускает кредитование аграрной отрасли для разминирования полей в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Благодаря кредитной поддержке банка аграрии смогут воспользоваться услугами сертифицированных операторов противоминной деятельности и восстановить работы по выращиванию урожая.

Украина в результате российского вторжения стала самой заминированной страной мира, обогнав бывших лидеров – Афганистан и Сирию. Более 174 000 кв. км территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами.

В октябре государство начало выдавать ваучеры на 27 000 грн тем, кто хочет стать сапером. Обучение будет осуществляться в восьми учебных заведениях, получить ваучер смогут внутренне перемещенные лица, участники боевых действий, уволенные с военной службы, люди старше 45 лет, раненые на войне, лица с инвалидностью, а также освобожденные из плена.