Євро подорожчав одразу на 34 копійки. Курс валют НБУ
15.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 15 листопада курс гривні відносно долара знизився на 16 копійок до 36,3171/дол. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 34 копійки – 38,9392/євро.
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