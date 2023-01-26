Евро продолжил дорожать. Курсы валют по банкам

В четверг, 26 января, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, не изменился. Курс покупки составил 40,01 грн. Курс продажи – 40,64 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,2 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составил 42,73 грн. Средний курс продаж поднялся на 5 коп. до 43,82 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,3 грн, максимальный – 43,43 грн. Для продажи минимальный курс – 43,2 грн, максимальный – 45 грн.

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Анна Ішутіна

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