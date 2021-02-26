Курс евро снова превысил 34 грн. Официальный курс валют

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 февраля курс гривни по отношению к евро упал на 22 копейки. А по отношению к доллару – вырос на 2.

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Анна Ишутина

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