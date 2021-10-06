Евро заметно подешевел. Курс валют НБУ
06.10.2021, 08:00
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 15 копеек, а по отношению к евро – на 27 копеек.
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