Евро заметно подорожал. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 июля курс гривни упал по отношению к доллару на 2 копейки, а по отношению к евро – на 22 копейки.

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Анна Ишутина

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