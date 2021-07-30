Евро заметно подорожал. Курс валют НБУ
30.07.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 июля курс гривни упал по отношению к доллару на 2 копейки, а по отношению к евро – на 22 копейки.
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