Европейский центробанк поручил банкам подготовиться к возможным санкциям против РФ

Европейский центральный банк предупредил кредиторов, имеющих крупные операции в России, чтобы они были готовы к возможному введению международных санкций против Москвы в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с перепиской банков и регулятора.

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В зоне контроля ЕЦБ находятся 115 крупнейших банков. Санкции создадут значительные риски для таких банков как американский Citigroup, французский Societe Generale (SocGen), австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit, которые имеют большие операции в РФ, пишет FT.

По информации издания, регулятор запросил у банков информацию о том, как они намерены справляться с разными сценариями санкций, например, с отключением РФ от международной системы SWIFT.

FT отмечает, что ЕЦБ хочет быть уверенным, что европейские финансовые институты смогут соблюдать любой санкционный режим и быстро прекратить работу с клиентами, которые подпадут под санкции.

Согласно оценкам Банка международных расчетов (BIS), задолженность российских заемщиков перед международными банками, включая их подразделения в России, составляет около $121 млрд. Наибольшие операции в РФ из европейских банков имеет SocGen, их объем, по оценкам JPMorgan, составляет 2,6 млрд евро. Операции Raiffeisen в России оцениваются в 1,9 млрд евро, UniCredit – в 1,4 млрд евро.

Топ-менеджер одного из банков сообщил FT, что основные риски санкции несут для его инвестиционно-банковского бизнеса, работающего с крупными международными компаниями и олигархами, а не для коммерческого банкинга, где он преимущественно работает со средними по размеру компаниями.

По его мнению, самым большим "системным риском" станет отключение России от SWIFT, которое "будет иметь последствия для всей банковской системы РФ". При этом он отмечает, что ЦБ РФ планирует при необходимости использовать внутреннюю систему межбанковских платежей вместо SWIFT, если это необходимо.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены самые большие организации почти во всех странах мира.

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16 декабря Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии. Россию могут отключить от SWIFT в случае вторжения в Украину.

17 января депутат немецкого парламента Фридрих Мерц, который в скором времени станет председателем немецкого Христианско-демократического союза, заявил, что отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT нанесет вред не только российской экономике.

В тот же день в издании Handelsblatt появилась информация, что Европа и США больше не рассматривают идею отключить Россию от SWIFT в случае новой агрессии против Украины. Чуть позже российский ТАСС написал, что представитель Белого дома ответил на их запрос: "Ни один вариант не исключен".

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Наталия Фреик

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