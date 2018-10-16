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16.10.2018, 17:21

Европу атаковал банковский троян

Европу атаковал банковский троян

Вирусная программа DanaBot активно внедряется в компьютеры пользователей из стран Европейского союза и Украины

Международный разработчик антивирусного программного обеспечения ESET предупреждает о росте активности банковского трояна DanaBot, сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, операторы вредоносной программы развивают ее и тестируют в странах Европы, увеличивая охват и результативность атак.

Троян DanaBot, написанный на языке Delphi, был обнаружен в 2018 году. Первоначально он использовался в спам-кампаниях в Австралии, а всего через две недели был зафиксирован в атаке, нацеленной на польских пользователей. В настоящее время операторы DanaBot расширили географию – атакованы также пользователи из Италии, Германии, Австрии и Украины.

В компании заявили, что злоумышленники, занимаются распространением DanaBot, используют спам-рассылки, которые имитируют счета от различных компаний.

DanaBot имеет модульную архитектуру. В основе большинства его функций - плагины. В мае 2018 года в арсенале операторов трояна были следующие плагины:

- VNC - устанавливает соединение с компьютером жертвы и удаленно управляет им;

- Sniffer - внедряет вредоносный скрипт в браузер жертвы, как правило, при посещении банковских сайтов;

- Stealer - собирает пароли из широкого спектра приложений (браузеры, FTP-клиенты, VPN-клиенты, чаты и почтовые клиенты, онлайн-покер и пр.);

- TOR - устанавливает TOR прокси и обеспечивает доступ к сайтам.

В августе операторы DanaBot внесли изменения в архитектуру трояна, добавив новые функции.  У них появился плагин TOR, который потенциально можно использовать для создания скрытого канала связи между злоумышленником и жертвой, а также 64-битная версия Stealer-плагина и новый плагин для удаленного доступа к рабочему столу.

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Теги: Европа, хакеры, компьютерные вирусы
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