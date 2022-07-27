Фейковые выплаты переселенцам. Мошенники обманывают, имитируя ПриватБанк и monobank
Украинцев предупреждают о мошеннической схеме под предлогом выплат помощи переселенцам от ПриватБанка и monobank. Об этом сообщает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.
Мошенники распространяют в популярных мессенджерах публикации, в которых предлагается получить социальную выплату для украинских беженцев.
"Для этого необходимо перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в результате будут скомпрометированы. Злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки", – говорится в сообщении.
Сайты мошенников:
hXXps://mono.gg-pay[.]me/
hXXps://next24.gg-pay[.]me/
hXXps://privat24.ua-wallet[.]pw/
Как уберечься от мошенников
В CERT-UA рекомендуют использовать только официальный сайт платформы єДопомога.
"Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах, а также настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции)", – отмечают киберспециалисты.
Если данные платежной карты по ошибке введены на мошенническом веб-сайте – карту нужно немедленно заблокировать.
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