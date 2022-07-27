Фейковые выплаты переселенцам. Мошенники обманывают, имитируя ПриватБанк и monobank

Украинцев предупреждают о мошеннической схеме под предлогом выплат помощи переселенцам от ПриватБанка и monobank. Об этом сообщает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Мошенники распространяют в популярных мессенджерах публикации, в которых предлагается получить социальную выплату для украинских беженцев.

"Для этого необходимо перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в результате будут скомпрометированы. Злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки", – говорится в сообщении.

Сайты мошенников:

hXXps://mono.gg-pay[.]me/

hXXps://next24.gg-pay[.]me/

hXXps://privat24.ua-wallet[.]pw/

Как уберечься от мошенников

В CERT-UA рекомендуют использовать только официальный сайт платформы єДопомога.

"Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах, а также настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции)", – отмечают киберспециалисты.

Если данные платежной карты по ошибке введены на мошенническом веб-сайте – карту нужно немедленно заблокировать.

Наталия Софиенко

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